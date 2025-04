ANSA: hersenbloeding mogelijk oorzaak dood paus

Het overlijden van paus Franciscus is mogelijk veroorzaakt door een hersenbloeding, en niet door ademhalingsproblemen als gevolg van een dubbele longontsteking. Dat hebben bronnen gemeld aan het Italiaanse persbureau ANSA.

Paus Franciscus is zondagmorgen op 88-jarige leeftijd overleden. Hij lag vijf weken in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking en was daar kortgeleden uit ontslagen. De Argentijn, geboren als Jorge Mario Bergoglio, stond sinds 2013 aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.