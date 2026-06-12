Geen alternatief voor aanvankelijke aanpak corona, zegt Schoof

DEN HAAG (ANP) - Er was "geen alternatief" voor de manier waarop het kabinet in de beginfase van de coronacrisis beslissingen nam. Dat heeft Dick Schoof, destijds de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid, gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Volgens Schoof was het in het vroege voorjaar van 2020 zaak snel beslissingen te nemen en "de lijnen kort te houden" tussen de meest betrokken ministers. Dat moest vaak op basis van te weinig informatie, zei hij. Maar wachten op meer informatie kon ook niet, omdat die in crisissituaties vaak helemaal niet komt. Het bredere perspectief op de crisis ontbrak noodgedwongen in deze eerste fase.

De aanpak van een acute crisis volgt altijd dit patroon, benadrukte Schoof, of het nu een pandemie, een overstroming of een nucleaire ramp betreft. Wel moet deze eerste fase volgens hem zo kort mogelijk duren. Vanaf de zomer van 2020 veranderde de manier van besluitvorming dan ook en kwam er volgens Schoof meer oog voor de maatschappelijke gevolgen van de crisismaatregelen.