Geen Eurostar-treinen vrijdag van en naar Parijs door vondst bom

PARIJS (ANP) - Spoorbedrijf Eurostar schrapt alle treinritten van en naar station Gare du Nord in Parijs vrijdag, na de vondst van een vliegtuigbom in Parijs. De bom werd gevonden tussen de rails in Saint-Denis, vlak ten noorden van Parijs.

De maatregel treft de trajecten Londen-Parijs en Brussel-Parijs, meldt een woordvoerder van Eurostar. Over het traject tussen Brussel en Parijs gaan ook de treinen tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad.

NS International zegt dat reizigers zich kunnen melden bij medewerkers van het bedrijf of een verkooppunt, en roept reizigers op de reis uit te stellen. Volgens de Eurostar-woordvoerder kunnen mensen hun ticket kosteloos omboeken naar een andere dag, "afhankelijk van de beschikbaarheid."

Londen

Gare du Nord is het drukste station van Frankrijk. Van en naar het station rijden treinen naar België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De Eurostar-treinen tussen Londen en Amsterdam rijden wel.