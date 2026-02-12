Geen gewonden door gaslek centrum Den Haag, gebied vrijgegeven

DEN HAAG (ANP) - Een deel van het winkelgebied in het centrum van Den Haag is donderdag afgesloten geweest na een gaslek. Niemand is gewond geraakt door het vrijgekomen gas, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden.

Het gaslek ontstond rond 11.15 uur in de kelder van de HEMA aan de Grote Marktstraat. Daarop werden die winkel en de naastgelegen Bijenkorf ontruimd. Ook andere winkels in de straat konden tijdelijk geen bezoekers ontvangen door de afzettingen.

Iets na 13.00 uur werd een deel van de Grote Marktstraat weer vrijgegeven, zag een ANP-verslaggever. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden liet een uur later weten dat alle afzettingen in het gebied zijn opgeheven.

De HEMA en de Bijenkorf zijn nog wel dicht, omdat de brandweer daar nog bezig is met ventileren en metingen. Daardoor kunnen mensen in de omgeving een gaslucht ruiken, maar dat is niet gevaarlijk, meldt de veiligheidsregio.