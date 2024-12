Geen straf, wel opname voor hoogbejaarde man die vrouw doodstak

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft maandag bepaald dat de 91-jarige Jan van B. moet worden opgenomen in een verpleeghuis, conform de wens van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank is bewezen dat de hoogbejaarde man op 19 januari zijn 84-jarige vrouw heeft doodgestoken en vervolgens brand heeft gesticht in hun huis in de Van Speijkstraat in Amsterdam-West. Van B. is geheel ontoerekeningsvatbaar, oordeelt de rechtbank op basis van gedragskundig onderzoek, en wordt daarom ontslagen van rechtsvervolging.

Bij Van B. is beginnende dementie geconstateerd. Daarnaast lijdt hij volgens deskundigen aan psychotische waanstoornissen. Daardoor verloor hij de grip op de wereld om hem heen. Van B. werd steeds achterdochtiger en leefde in de waan dat zijn vrouw hem bedroog. Op de fatale dag is hij in woede uitgebarsten, met het dodelijke geweld tot gevolg.

De man heeft aanvankelijk bekend dat hij zijn vrouw had gestoken, maar kwam later met een andere lezing, namelijk dat zij dat zelf zou hebben gedaan. De rechtbank vindt dat een onaannemelijk verhaal. Ook zijn verklaring dat hij geen brand heeft gesticht, maar met lucifers op zoek zou zijn geweest naar zijn schoenen, acht de rechtbank niet geloofwaardig.

Van B. zal worden opgenomen in een verpleeghuis met een zeker beveiligingsniveau. Tegen de beslissing tot gedwongen opname kan hij niet in beroep.