Daders hybride acties Rusland in buitenland voor eerst bestraft

BRUSSEL (ANP) - De Europese ministers van Buitenlandse Zaken nemen beperkende maatregelen tegen zestien mensen en drie bedrijven die door de EU verantwoordelijk worden gehouden voor "destabiliserende acties van Rusland in het buitenland". Het gaat om hybride activiteiten zoals het verspreiden van desinformatie en inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Dat hebben de ministers maandag in Brussel besloten. Het is voor het eerst dat de EU-ministers een besluit nemen over hybride activiteiten.

"Deze maatregelen zijn een reactie op de kwaadaardige acties van Rusland en het gebrek aan respect voor een op regels gebaseerde internationale orde en het internationale recht", schrijven zij in een gezamenlijke verklaring.

Op de lijst die maandag is aangenomen, staat onder andere GROe-eenheid 29155, een geheime eenheid binnen de Russische militaire inlichtingendienst. Deze dienst is bekend om haar betrokkenheid bij buitenlandse moordpartijen en destabiliserende activiteiten zoals bomaanslagen en cyberaanvallen in heel Europa.

De beperkende maatregelen die worden opgelegd behelzen de bevriezing van activa. Tevens geldt een reisverbod door de EU.