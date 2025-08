Gevangenisstraf Bosnisch-Servische leider blijft staan na beroep

SARAJEVO (ANP/AFP) - Het Bosnische hof van beroep heeft de veroordeling van de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik in stand gehouden. Hij moet één jaar de gevangenis in en mag zes jaar lang geen politieke functies bekleden, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan het Bosnische vredesakkoord uit 1995.

Dodik is de president van de Servische Republiek (Republika Srpska), het etnisch Servische deel van Bosnië en Herzegovina, en dreigt geregeld om zijn gebied af te scheiden van de rest van het land. Hij kreeg dezelfde straf al in februari, maar ging in beroep tegen de uitspraak. Nu de veroordeling blijft staan, kan hij niet nog een keer in beroep gaan.

De zaak draait om het bewust negeren van beslissingen van het grondwettelijk hof en de internationale vredesgezant, Christian Schmidt. Dodik spreekt van een politiek proces en reageerde met maatregelen tegen het centrale gezag van de politie en justitie in de Republika Srpska.