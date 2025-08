Nieuwe importtarieven VS gaan pas week later echt in, zegt expert

ZOETERMEER (ANP) - Nederlandse en andere Europese bedrijven kunnen nog een week lang profiteren van de lagere Amerikaanse importheffingen van de afgelopen maanden. President Donald Trump had eerder aangegeven dat hij 1 augustus hogere tarieven zou invoeren. Maar hij heeft het decreet om de onlangs in een handelsdeal afgesproken heffing van 15 procent afgelopen nacht pas uitgevaardigd. De Amerikaanse douane krijgt volgens dat document nog zeven dagen om de nieuwe tarieven door te voeren.

Volgens deskundige Casper Roerade van ondernemersvereniging evofenedex betekent dit dat de nieuwe tarieven dus eigenlijk pas op 8 augustus ingaan. De organisatie, die de handels- en logistieke belangen van duizenden bedrijven in Nederland behartigt, klaagde donderdag nog dat er nog altijd veel onduidelijkheid was over de praktische uitwerking van de nieuwe tarieven. Dat was omdat er toen nog niets op papier stond. Inmiddels is dat wel het geval en is er dus iets meer duidelijkheid, aldus Roerade.