DEN HAAG (ANP) - Drie islamitische sprekers die door de ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) de toegang tot Nederland was ontzegd, mogen toch ons land in. De rechtbank in Den Haag heeft donderdag een streep gezet door het besluit van de ministers. Zij hebben volgens de rechtbank "onvoldoende deugdelijk gemotiveerd dat, en waarom, drie buitenlandse sprekers op Ramadan Expo 2025 een bedreiging van de openbare orde vormen".