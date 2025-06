Wat mensen die een bijna-dood-ervaring meemaakten voortaan anders doen in hun leven

Na een bijna-dood-ervaring overheerst natuurlijk vooral de opluchting dat je er nog bent, maar het brengt ook andere gevoelens met zich mee, die je leven voorgoed veranderen.

Volgens de Canadese hoogleraar Jamie Gruman ervaren mensen tijdens een bijna-dood-ervaring een gevoel van tijdloosheid en een diepe verbondenheid met het universum. Ook hebben ze in hun hoofd ontmoetingen met overledenen. Ze voelen ook wat hun daden voor anderen betekenen.

Daarna ervaren ze een nieuw soort motivatie. "Je merkt dat mensen na een bijna-doodervaring opeens echt geïnteresseerd zijn in collega’s: wat ze in het weekend hebben gedaan, hoe het met hun familie gaat. Dat zorgt voor een hele andere sfeer op de werkvloer", aldus Gruman. "Als je kijkt naar wat mensen normaal gesproken zoeken in hun werk, dan gaat het vaak om drie dingen: geld verdienen, jezelf ontwikkelen in betekenisvol werk en goede relaties met collega’s. Na een BDE valt dat eerste, geld en status, vrijwel helemaal weg.”

Ander werk

De hoogleraar, die mensen onderzocht die een BDE meemaakten, vervolgt: "Eén van hen zei: ‘Zou ik een miljoen euro willen? Natuurlijk. Maar ik zou het waarschijnlijk weggeven om anderen te helpen’.”

Velen stopten met hun werk om iets te gaan doen dat meer voldoening gaf, zoals praktisch werk of vrijwilligerswerk. "Ze beseffen dat alles met elkaar verbonden is; dat we niet alleen samen in dit leven zitten, maar in essentie ook allemaal hetzelfde zijn. Anderen uitbuiten wordt daardoor bijvoorbeeld ondenkbaar. Het voelt niet alleen verkeerd, het wordt bijna onmogelijk”, zegt Gruman.

Veel mensen met een BDE menen het hiernamaals te hebben gezien. "Daardoor verdwijnt hun angst voor de dood. Sterker nog, sommigen kijken er zelfs naar uit en beschouwen het als een terugkeer naar ‘huis’. Ze weten diep van binnen: er is iets na dit leven”, aldus Gruman, die benadrukt: "Wat wél belangrijk wordt? Betekenisvolle relaties, persoonlijke groei, en vooral: liefde.”