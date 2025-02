Darter Van Gerwen strandt opnieuw in halve finale

DUBLIN (ANP) - Darter Michael van Gerwen is ook op de derde avond van de Premier League gestrand in de halve finales. Ditmaal was de Engelsman Nathan Aspinall verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Brabander. Aspinall won de partij in Dublin met 6-3.

Van Gerwen was in de kwartfinales met 6-4 te sterk geweest voor de Engelsman Chris Dobey.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen verloor vorige week in de halve finale met 6-2 van Luke Littler. De jonge Brit versloeg daarna in de finale ook zijn landgenoot Luke Humphries, die de week ervoor de eerste speelronde had gewonnen. Humphries was degene die toen Van Gerwen uit de finale hield.