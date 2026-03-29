Netanyahu beveelt verdere uitbreiding bufferzone Zuid-Libanon

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven de bestaande veiligheidszone in het zuiden van Libanon uit te breiden. "Dit is bedoeld om de dreiging van een invasie door Hezbollah-militanten definitief te neutraliseren en om beschietingen met antitankraketten bij de grens weg te houden", zei hij in een videoverklaring.

Netanyahu stelde tijdens een bezoek aan het Noordelijk Commando dat Hezbollah nog steeds beschikte over "resterende capaciteiten" om raketten op Israël af te vuren, maar dat de groep zware klappen heeft gekregen van de Israëlische strijdkrachten. "Iran is niet langer hetzelfde Iran, Hezbollah is niet langer hetzelfde Hezbollah en Hamas is niet langer hetzelfde Hamas", zei hij.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch hebben er meermaals op gewezen dat het Israëlische offensief in Zuid-Libanon mogelijk in strijd is met het internationaal recht.