Gezonken olietanker in Filipijnen begint lading te lekken

MANILLA (ANP/AFP) - De olietanker die is gezonken in de baai van de Baai van Manilla, lekt ook olie die aan boord was als vracht. Het schip heeft al een kilometerslang oliespoor veroorzaakt, maar aanvankelijk leek het te gaan om de brandstof voor het schip zelf. Duikers hebben nu vastgesteld dat ook een deel vrijkomt van de 1,4 miljoen liter olie die het schip vervoerde.

Het schip MT Terra Nova zonk donderdagochtend lokale tijd bij slecht weer. Een bemanningslid kwam om het leven. Het oliespoor dat daarna vrijkwam, is inmiddels 12 tot 14 kilometer lang. Als de lading van het schip ook nog in het water terecht zou komen, zou dit het grootste olielek in de geschiedenis van de Filipijnen kunnen worden.

Duikers hebben het schip gecontroleerd en vastgesteld dat er een "minimaal lek" is dat "nog geen reden tot zorgen" is, zegt de kustwacht. "Er komt maar een kleine hoeveelheid naar buiten", aldus woordvoerder Armando Balilo. "We hopen dat we morgen kunnen beginnen met het overpompen van de olie uit de olietanker."