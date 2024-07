NOC*NSF wil dat journalisten binnen mondkapjes dragen op Spelen

PARIJS (ANP) - Sportkoepel NOC*NSF roept Nederlandse journalisten op mondkapjes te dragen als ze in een besloten en drukke ruimte na wedstrijden met sporters praten tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Dit verzoek volgt op gesprekken met sporters en de staf van TeamNL, die de verspreiding van het coronavirus onder de Nederlandse olympische ploeg willen voorkomen.

NOC*NSF adviseert journalisten een mondkapje op te zetten bij interviews met zwemmers, judoka's of turners na wedstrijden. De sportkoepel ziet buiten, in de openlucht, nog geen noodzaak voor het dragen van mondkapjes. Sporters kregen eerder al het advies om in drukke situaties een mondkapje op te doen, hoewel het vaak oncomfortabel is een mondkapje te dragen na een zware inspanning.