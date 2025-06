GHF meldt stijging dodental na aanval op medewerkers

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Gaza Humanitarian Foundation (GHF) meldt dat het dodental is opgelopen na een aanval op een bus met medewerkers van de hulporganisatie in Gaza. Interim-directeur John Acree spreekt in een nieuwe verklaring over minstens acht doden, meerdere gewonden en mogelijke ontvoeringen.

Eerder werden vijf sterfgevallen gemeld. De hulporganisatie zegt dat Hamas achter de aanval van woensdag zit. Acree meldt dat nog informatie wordt verzameld over de "dodelijke en onuitgelokte aanval op onze toegewijde lokale teamleden en vrijwilligers".

De GHF, die wordt gesteund door Israël en de Verenigde Staten, deelt noodhulp uit op vaste locaties in de Gazastrook. De Verenigde Naties en hulporganisaties zijn zeer kritisch over de hulpverlening van de GHF en weigeren met de organisatie samen te werken.