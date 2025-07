Leerling wenst zieke lerares dood, belandt met hartinfarct in ziekenhuis. Is school aansprakelijk?

Een leerling die tegen zijn docente zegt dat hij hoopt dat ze ‘snel doodgaat’, terwijl zij aan het herstellen is van kanker. Het gebeurde tijdens de les in april 2022. Kort na het incident kreeg de vrouw een hartinfarct, belandde in het ziekenhuis en keerde nooit meer terug voor de klas. Toch hoeft de school geen schadevergoeding te betalen, oordeelt de rechter.

De uitspraak heeft grote gevolgen. De docente werkte op een middelbare school onder onderwijskoepel Verus en kreeg de kwetsende opmerking te horen toen ze les gaf aan 14- en 15-jarigen. Diezelfde dag meldde ze zich ziek. De situatie in de klas was volgens haar al langer 'onhoudbaar'. Hier had ze de school al herhaaldelijk voor gewaarschuwd. Vervolgens stelde ze haar werkgever aansprakelijk wegens een gebrek aan bescherming.

Wanneer is een school aansprakelijk?

Kirsten Maes, advocaat en universitair docent aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Utrecht, legt uit aan Metro: “De school heeft niet alleen een zorgplicht om voor de (sociale) veiligheid van haar leerlingen zo goed als mogelijk zorg te dragen. Ook richting haar docenten rust op haar als werkgever de verplichting om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen, óók tegen grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.”

Toch hoeft een werkgever niet alle risico’s te voorkomen. “Wel moet de school aantonen dat zij voldoende heeft gedaan om voorzienbare gevaren te beperken en dat ze actief heeft opgetreden tegen onveilige situaties die zij kende of had moeten kennen”, aldus Maes.

Rechter: school deed genoeg

De rechter oordeelde dat de school genoeg maatregelen had genomen: een interne coach, gesprekken met ouders en leerlingen en eerdere waarschuwingen aan de leerling. De opmerking was 'grievend', maar niet volledig te voorkomen. Omdat er geen sprake is van 'ernstig verwijtbaar handelen', krijgt de docente geen schadevergoeding.

Wel kreeg de school kritiek omdat het eerst weigerde een transitievergoeding te betalen en de docente verwijten maakte in juridische stukken. Dat noemde de rechter 'onnodig grievend'.

Intussen zijn scholen wel wettelijk verplicht ernstig pestgedrag te melden bij de onderwijsinspectie. Of dat in dit geval is gebeurd, blijft onduidelijk.