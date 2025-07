Trump: Epstein heeft personeel van me gestolen waaronder Virginia Giuffre

In een nieuwe poging om van wijlen Jeffrey Epstein af te komen zei Donald Trump gisteren dat Jeffrey Epstein vrouwelijk personeel “heeft gestolen” uit de spa van zijn residentie Mar-a-Lago, waaronder Virginia Giuffre, die als meisje zou zijn uitgeleend door Epstein aan beroemde mannen, onder wie aan prins Andrew.

Maandag zei hij dat hij zijn overleden pedofiele ex-vriend had gewaarschuwd voor het wegkapen van personeel en dat hij hem “eruit had gegooid” toen Epstein het opnieuw deed.

“Nou, ik wil het niet zeggen, maar iedereen weet wie er zijn meegenomen”, zei Trump. “Het idee om mensen die voor mij werken mee te nemen is slecht. Maar dat verhaal is al vrij bekend en het antwoord is ja, dat waren ze.”

Op de vraag of ze in de spa van Mar-a-Lago, Trumps club aan de kust van Florida, werkten, zei hij: “Ja, mensen die in de spa werken. Ik heb een geweldige spa, een van de beste spa's ter wereld, in Mar-a-Lago. Mensen werden uit de spa gehaald en door hem aangenomen. Met andere woorden, ze zijn verdwenen.” Waarmee de president toegeeft dat er hele jonge meisjes in zijn dienst waren.

Giuffre, die in april op 41-jarige leeftijd zelfmoord pleegde, verklaarde in 2016 in gerechtelijke documenten dat ze op 16-jarige leeftijd als kleedkamermedewerkster bij Mar-a-Lago werkte toen ze door Ghislaine Maxwell werd benaderd om masseuse voor Epstein te worden.

Later werd ze meegenomen naar het privé-eiland van Epstein, Little Saint James in de Amerikaanse Maagdeneilanden, waar ze naar eigen zeggen seksueel werd misbruikt door tal van machtige mannen.

Trump vervolgde: "Andere mensen kwamen klagen dat deze man mensen uit de spa meenam. Ik wist dat niet en toen ik het hoorde, zei ik tegen [Epstein]: ‘Luister, ik wil niet dat je onze mensen meeneemt. Of het nu de spa was of niet, ik wil niet dat hij mensen meeneemt.’ Hij reageerde daar prima op, maar niet lang daarna deed hij het weer en toen zei ik: ‘Wegwezen hier.’

Trump zei maandag tijdens zijn persconferentie met Sir Keir Starmer ook dat hij een uitnodiging van Epstein om zijn beruchte eiland te bezoeken had afgewezen.