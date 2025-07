Wie denkt dat meegaandheid een sexy eigenschap is, heeft het mis: zowel mannen als vrouwen vinden non-conformisme – het op je eigen manier doen – juist zeer aantrekkelijk. Dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek in de Personality and Social Psychology Bulletin , waarin proefpersonen profielen beoordeelden op aantrekkelijkheid én werden gevraagd te voorspellen wat het andere geslacht aantrekkelijk zou vinden. Verrassend genoeg bleken vrouwen te overschatten hoeveel waarde mannen hechten aan conformiteitsgedrag. In werkelijkheid scoorden juist de non-conformisten het hoogst, aan beide kanten. Dat betekent dus: doe je eigen ding – het wordt gewaardeerd.