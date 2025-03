Gisèle Pelicot schrijft boek na beruchte verkrachtingszaak

AMSTERDAM (ANP) - Gisèle Pelicot schrijft een boek na de beruchte rechtszaak over het seksueel misbruik dat ze jarenlang onderging. Haar ex-man verkrachtte de Française en liet haar door tientallen anderen verkrachten terwijl ze was gedrogeerd.

De memoires verschijnen op 27 januari 2026 in meer dan twintig talen, meldt de Nederlandse uitgever De Geus. Het boek, dat in Nederland de naam Ode aan het leven draagt, komt dan ook uit in Frankrijk. De 72-jarige Pelicot laat in een persbericht weten "een boodschap van kracht en moed" te willen overbrengen aan iedereen die "moeilijke beproevingen moet doorstaan".

Pelicot nam vorig jaar in de verkrachtingszaak afstand van haar recht op anonimiteit. Ze verklaarde dat niet slachtoffers maar daders van seksueel misbruik zich moeten schamen. Pelicot groeide tijdens het proces uit tot een feministisch icoon. Haar voormalige echtgenoot Dominique Pelicot (72) kreeg twintig jaar celstraf opgelegd en vijftig andere mannen kregen drie tot vijftien jaar.