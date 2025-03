PVV-fractie in Kamer keert zich tegen eigen zorgminister Agema

DEN HAAG (ANP) - De PVV-fractie in de Tweede Kamer keert zich tegen haar eigen zorgminister Fleur Agema als het gaat om het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen. Kamerlid René Claassen wil dat het ziekenhuis volwaardig blijft, dus dat er ook acute zorg wordt geleverd. Ze moet daarvoor "alles op alles zetten", zei de PVV'er donderdag in een Kamerdebat. Oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, SP en D66 verweten de PVV'er wel "te blaffen, maar niet door te bijten". Claassen wil eerst het antwoord van Agema afwachten.

Claassen vindt het "schandalig" dat het ziekenhuis nu al voorsorteert op het sluiten van de acute zorg over enkele jaren. Hij ziet er "totale onwil van ziekenhuisbestuurders en de zorgverzekeraar in, waarbij de minister het nakijken heeft". Agema heeft eerder gezegd dat personeelstekort het grootste probleem is voor het Zuyderland.