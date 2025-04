AMSTERDAM (ANP) - Een groep van zo'n twintig pro-Palestijnse betogers is via een zijdeur uit het Maagdenhuis gerend. Direct daarop werden ze ingesloten door de politie, zag een ANP-verslaggever.

Een onbekend aantal actievoerders bezet maandag het pand aan het Spui. De ingesloten groep ging via een nooduitgang in de Handboogstraat naar buiten. Vlak daarvoor ging de ME via een deur onder de hoofdingang het pand binnen. De politie had een sleutel van die deur.