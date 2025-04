Zangeres Katy Perry maakt vlucht richting ruimte

VAN HORN (ANP) - Zangeres Katy Perry heeft maandag een toeristische vlucht richting de ruimte gemaakt. Ze zat met vijf anderen in een vaartuig van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Ze gingen naar de rand van de dampkring, 105 kilometer boven de aarde. Ze waren gewichtloos en zagen de kromming van de aarde, maar kwamen niet in een baan rond de aarde.

De missie duurde iets meer dan tien minuten, van lancering tot landing. Ook journaliste Gayle King ging mee op de vlucht, net als Lauren Sánchez, de verloofde van Bezos. De andere drie bemanningsleden waren raketonderzoeker Aisha Bowe, filmmaker Kerianne Flynn en wetenschapper Amanda Nguyen.

Het is de elfde bemande vlucht in het New Shepard-programma van Blue Origin. Tot aan maandag hadden 52 mensen aan die vluchten deelgenomen. Bezos zelf ging in 2021 mee op de eerste vlucht, met de toen 18-jarige Nederlander Oliver Daemen. Hij is de jongste persoon die ooit in de ruimte is geweest.