Grote betoging in München tegen AfD

MÜNCHEN (ANP/AFP) - Ruim 200.000 mensen hebben in de Zuid-Duitse stad München gedemonstreerd tegen de Alternative für Deutschland (AfD) en tegen samenwerking met die rechts-populistische partij, schat de politie. De organisatie sprak over 320.000 deelnemers.

Betogers noemen de volgens peilingen tweede partij van Duitsland extreemrechts of fascistisch. Ook in andere plaatsen waren er manifestaties. Deelnemers riepen de politieke partijen op om niet samen te werken met de AfD en de politieke brandmuur tegen de partij te handhaven.

Afgelopen weekend betoogden er in Berlijn 160.000 mensen tegen de AfD. Over twee weken zijn er vervroegde verkiezingen in Duitsland. Bijna 60 miljoen mensen kunnen hun stem uitbrengen en volgens peilingen stemt meer dan 20 procent op de AfD. De gedoodverfde winnaar van de verkiezingen, de christendemocraat Friedrich Merz, sluit uit dat hij gaat regeren met de AfD.