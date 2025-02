Shorttracksters winnen aflossing in Tilburg

TILBURG (ANP) - De shorttracksters hebben bij de World Tour in Tilburg de aflossing gewonnen. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Zoë Deltrap en Diede van Oorschot versloegen in een spannende finale Italië. De shorttracksters van de Verenigde Staten werden derde.

Xandra Velzeboer passeerde in de voorlaatste ronde Arianna Fontana en bleef haar een ronde later op de streep 0,002 seconde voor.

Het is de eerste keer dat de shorttracksters dit seizoen een aflossing winnen in de wereldbeker. Nederland is de olympisch kampioen en de regerend wereldkampioen. Xandra Velzeboer is de enige van het team dat in Beijing goud pakte die in Tilburg ook meedeed. Bij de WK Rotterdam afgelopen jaar deed naast Xandra ook Michelle Velzeboer mee. Op de EK vorige maand kwamen de shorttracksters ten val op de aflossing.