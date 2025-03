Halsema: erotisch centrum 'misschien' goed voor komst bedrijven

AMSTERDAM (ANP) - De komst van een erotisch centrum bij de RAI in Amsterdam kan 'misschien' gunstig zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat zei burgemeester Femke Halsema donderdag in een raadsdebat, waarmee ze reageerde op een bericht van Het Parool en vragen van de raad. De krant meldde woensdag dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vreest dat het centrum het voor internationale bedrijven minder aantrekkelijk maakt om zich rond de Zuidas te vestigen.

Halsema beredeneerde dat er in de binnenstad, op maximaal 1 kilometer afstand van de Wallen, meer buitenlandse bedrijven gevestigd zijn dan op de Zuidas, die ook op ongeveer 1 kilometer afstand ligt van waar het erotisch centrum zou komen. Ook vestigden volgens de burgemeester meer nieuwe bedrijven zich de afgelopen vijf jaar in de binnenstad dan op de Zuidas.

"Daaruit mag je dus afleiden dat een buitenlands bedrijf op dit moment de Wallen en het gebied daaromheen interessanter vindt om zich te vestigen dan de Zuidas", aldus de burgemeester. Ook grapte ze dat "we weten dat in de periode dat er veel internationale congressen zijn er altijd goede zaken worden gedaan" op de Wallen. Ze zei dat het daarom waarschijnlijk niet wetenschappelijk houdbaar is om te stellen dat er "een negatieve relatie bestaat tussen het internationaal vestigingsklimaat en prostitutie".

Extra kosten

Verschillende oppositiepartijen wilden donderdag ook weten wie moet opdraaien voor eventuele extra kosten van de bouw van het erotisch centrum: het Rijk of de gemeente. Het Parool meldde dat daar bij het ministerie interne discussie over was. Het centrum valt namelijk binnen het werkgebied van Zuidasdok, een groot infrastructuurproject van onder meer het Rijk en gemeente.

De burgemeester herhaalde in het debat dat de gemeente de belofte heeft gedaan om eventuele meerkosten van de bouw van het centrum voor haar rekening te nemen. "Dus die zorgen hoeven er op dit moment gewoon niet bij het Rijk te zijn." Ook benadrukte ze dat nog niet duidelijk is of er überhaupt extra kosten zijn.