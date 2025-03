Geen meldingen bij brandweer van vermisten bij brand Arnhem

ARNHEM (ANP) - De brandweer heeft "geen aanleiding om te veronderstellen dat er op dit moment slachtoffers zijn" als gevolg van de brand in het centrum van Arnhem, Dat zei Albert-Jan van Maren van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden op een persconferentie. Bij de hulpdiensten zijn geen meldingen van ouders of vrienden dat er iemand is vermist, aldus Van Maren.

De brand in het centrum begon in de nacht van woensdag op donderdag. Het vuur is onder controle, maar nog niet uit. Er vielen geen gewonden.