Hamas waarschuwt Trump over diens dreigementen

CAÏRO (ANP/RTR) - De Palestijnse beweging Hamas stelt dat het naleven van de wapenstilstandsakkoorden de enige manier is om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Beide partijen moeten zich aan de afspraken houden en dreigementen zijn zinloos en maken de zaken alleen ingewikkelder, verklaart de beweging in reactie op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump heeft gedreigd dat er een hel losbreekt als de Israëlische gijzelaars niet worden vrijgelaten. De volgende uitwisseling van gijzelaars en gevangenen zou zaterdag zijn, maar Hamas heeft laten weten dat dit wordt opgeschort omdat Israël zijn verplichtingen op basis van het akkoord over een bestand niet zou nakomen.

In de eerste fase van het bestand dat 19 januari van kracht werd, moet Hamas in totaal 33 gijzelaars vrijlaten en Israël zou veel Palestijnse gevangenen vrijlaten. Volgens Hamas zijn er onder de 33 mensen acht die niet meer in leven zijn. Dinsdag werd volgens Israëlische media bekend dat een van deze acht overledenen een 86-jarige man was uit de kibboets Kissufim.