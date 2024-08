GAZA-STAD (ANP/RTR) - Yahya Sinwar is aangewezen als de hoogste man binnen Hamas, meldt de organisatie in een verklaring. De organisatie zat zonder politiek leider na de dood van Ismail Haniyeh, die vorige week werd gedood in Teheran.

Sinwar was de leider van de militaire tak van Hamas in Gaza. Hij geldt als de leider van de aanslagen van 7 oktober in Israël. Die kostten aan bijna 1200 mensen het leven, en leidden tot de oorlog tussen Israël en Hamas.