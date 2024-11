Harris legt rally in Atlanta twee keer stil om medische situatie

ATLANTA (ANP) - De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft haar rally in Atlanta in de staat Georgia zaterdag twee keer korte tijd stilgelegd om een medische noodsituatie in het publiek.

Op beelden is te zien hoe Harris haar toespraak onderbreekt om hulp te vragen. "We hebben hier medische hulp nodig alsjeblieft", zei Harris terwijl ze naar een sectie van het publiek wees. Daarop vroeg ze haar aanhangers ruimte te maken, zodat de hulpdiensten er bij konden komen. Enkele minuten later vroeg Harris opnieuw om hulp voor een ander medisch incident. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. Mogelijk speelden de hoge temperaturen een rol. Het was zaterdag 25 graden in Atlanta.

Volgens CNN greep Harris de situatie aan om eenheid en gemeenschap, twee thema's uit haar campagne, te benadrukken. "Kijk, dit is wat we doen. We letten op elkaar", aldus de vicepresident. "Zo doen wij dat. En dat is hoe leiderschap eruit ziet", vervolgde ze.

Georgia is een van de zeven zogeheten swing states bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag tussen Harris en haar Republikeinse tegenstander Donald Trump. In de staat is het moeilijk te voorspellen wie er gaat winnen.