XR voert in Museumnacht actie bij gesloten Rijksmuseum

AMSTERDAM (ANP) - Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) projecteren zaterdagavond aan het begin van de Museumnacht de tekst "Gesloten wegens klimaatcrisis" op de gevel van het Rijksmuseum in Amsterdam. XR had aangekondigd tijdens de Museumnacht actie te zullen voeren in het museum, dat daarop besloot zijn deuren gesloten te houden.

De actievoerders hebben een projector opgesteld op het Museumplein. Ze delen ook flyers uit met de tekst "No art on a dead planet" (geen kunst op een dode planeet). Een woordvoerster van XR zegt dat voorbijgangers goed op de actie reageren. Een fotograaf van het ANP zag echter boze mensen die naar het museum wilden en die de actievoerders uitscholden.

De organisatie achter de Museumnacht bood mensen die kaarten hadden gekocht tot zaterdagmiddag de gelegenheid hun ticket te annuleren om het afhaken van het Rijksmuseum. Een woordvoerder van de organisatie schat dat zo'n zevenhonderd mensen daarvan gebruik hebben gemaakt. Desondanks is het "druk als altijd", zegt hij. In Amsterdam doen meer dan zeventig musea mee aan Museumnacht.

Extinction Rebellion wil dat het Rijksmuseum de samenwerking stopt met ING, een van de sponsoren van het museum, omdat die bank investeert in de olie- en gasindustrie.