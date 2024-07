Harris prijst Biden in eerste optreden na verkiezingsexit

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft president Joe Biden geroemd om zijn nalatenschap, in haar eerste publieke optreden sinds Biden zondag bekendmaakte niet langer mee te doen aan de verkiezingen. "Zijn nalatenschap van prestaties is ongeëvenaard in de moderne geschiedenis", zei ze.

Harris hield een korte toespraak tijdens een bezoek van atleten en coaches van de NCAA, de organisatie achter sportwedstrijden op scholen en universiteiten. Ze verving Biden omdat hij besmet is met het coronavirus. Harris vertelde ook dat Biden zich "veel beter voelt" en snel herstelt.

"In één ambtstermijn heeft hij al de nalatenschap overtroffen van de meeste presidenten die twee ambtstermijnen hebben gediend", zei Harris. Ze vertelde dat ze dagelijks ziet dat Biden "vecht voor het Amerikaanse volk" en dat ze dankbaar is voor zijn inzet voor het land.

Gedag

De politica maakte kort voor haar optreden via X bekend af te reizen naar het hoofdkantoor van de verkiezingscampagne in de stad Wilmington. Daar wil ze "gedag" zeggen tegen het personeel. "Eén dag voorbij, nog 105 te gaan", aldus Harris over het aantal dagen tot de presidentsverkiezingen.

Biden trok zich zondag terug uit de verkiezingsrace nadat binnen de Democratische Partij discussie was ontstaan over of hij nog wel de juiste kandidaat was. Hij sprak zijn steun uit aan zijn vicepresident als nieuwe presidentskandidaat. Harris maakte kort daarna bekend de Democraten te willen vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen in november.