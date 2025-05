Zoveel mensen kampen met psychische problemen: het verschil tussen landen is groot

Depressie, angst en andere psychische problemen komen in Nederland heel veel voor: naar schatting hadden 3,3 miljoen volwassenen in de afgelopen 12 maanden last van een psychische aandoening. Dit komt overeen met 26 procent van de volwassen bevolking.

Daarmee zijn we (gelukkig) geen koploper in de wereld. Volgens onderzoek van Statista is het psychisch leed in Zweden nog een stuk groter. Maar liefst 44 procent van de ondervraagde respondenten gaf aan psychische problemen zoals depressie, stress of angst te hebben gehad in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête. In landen als India, Frankrijk, Italië en China lag dit percentage relatief lager.

Nu is het moeilijk om daar objectief iets over te zeggen. In landen als China en India is er veel minder sociale acceptatie van psychische problemen. Mensen zullen minder snel toegeven dat ze ergens last van hebben of ze hebben andere zorgen. Ook is de psychische hulpverlening in die landen minder toegankelijk.

Wel kun je West-Europese landen met elkaar vergelijken. En dan zie je dat in landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk de psychische gezondheid van de bevolking aanzienlijk beter lijkt dan in Zweden.