Harvey Weinstein blijft vastzitten in afwachting van rechtszaak

NEW YORK (ANP) - Harvey Weinstein blijft in New York vastzitten in afwachting van zijn nieuwe rechtszaak. Dat melden Amerikaanse media. De voormalige filmmagnaat wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding van twee vrouwen in Manhattan, New York.

Na afronding van de zaak gaat Weinstein terug naar Californië. Daar moet hij nog een celstraf van zestien jaar uitzitten voor drie gevallen van verkrachting en seksueel misbruik. Weinstein heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.

Het nieuwe proces van de 72-jarige Weinstein begint op 12 november. De oud-producent werd voor deze beschuldigingen in 2020 al tot 23 jaar cel veroordeeld. De zaak moet echter over, omdat tijdens die zittingen meerdere getuigen aan het woord kwamen over wangedrag dat niet tot de aanklacht behoorde.

Weinstein produceerde veel grote blockbusters, zoals Shakespeare in Love en Pulp Fiction. Zijn bedrijf Miramax vroeg in 2018 faillissement aan.