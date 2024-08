Nederlands bemanningslid veilig na zinken zeilschip Palermo

PALERMO (ANP/AFP) - Een Nederlands bemanningslid van het zeilschip dat op de vroege maandagochtend op de Middellandse Zee bij Sicilië is gezonken, is gered en ongedeerd. "Voor hem en een naaste biedt Buitenlandse Zaken consulaire bijstand", bevestigt een woordvoerder van het ministerie. Verdere details over de identiteit en de toestand van de man wil het ministerie om privacyredenen niet delen.

Bij het ongeval viel zeker één dode. Zes mensen worden nog vermist. De Italiaanse kustwacht zoekt voor de kust van het Siciliaanse Porticello ten oosten van Palermo naar hen. Het 56 meter lange zeiljacht had tien bemanningsleden en twaalf passagiers aan boord. De zes vermisten zijn allen passagiers. Aangenomen wordt dat ze in het wrak zitten, dat is gelokaliseerd.

Het jacht zonk waarschijnlijk door een wervelwind tussen 04.00 en 05.00 uur in de ochtend. Vijftien mensen, onder wie een baby, konden worden gered.