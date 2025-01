Heinen na kritiek uit coalitie over bezuinigingen: kan ook bellen

DEN HAAG (ANP) - Minister van Financiën Eelco Heinen vindt dat het niet helpt dat coalitiepartijen openlijk kritiek uiten op zijn begrotingsbeleid. "Ik zou zeggen: je kan ook bellen", zei de bewindsman zondagochtend bij WNL op Zondag. PVV, NSC en BBB hebben in de media hun ongenoegen geuit over de 'boekhoudkundige' manier van begroten van het kabinet, waar coalitiepartner VVD weer voorvechter van is.

Heinen werkt de komende maanden aan de voorjaarsnota, de tussentijdse bijstelling van de begroting. "Dit is een ingewikkelde puzzel, maar die kunnen we leggen met elkaar. Dan helpt het wel als we met zijn allen de rust bewaren", aldus de minister.

De kritische coalitiepartijen vinden dat het kabinet de begrotingsregels te rigide volgt. Dat terwijl de rijksoverheid de afgelopen jaren telkens minder uitgaf dan verwacht. Onder andere door personeelstekorten lukte het niet om geld uit te geven. Zij wijzen er ook op dat de overheidsschuld lager is dan deze in jaren is geweest.

Desondanks moet Nederland zich niet rijk rekenen, vindt Heinen. De verwachting is namelijk dat het overheidstekort de komende jaren oploopt en daarmee ook de staatsschuld. Dat boekhouden heeft dus nut volgens de minister. "Het gaat hier wel om het belastinggeld van mensen thuis."