CIDI vindt het 'heel spannend' hoe gijzelaars eraan toe zijn

HILVERSUM (ANP) - Het is heel spannend hoe de eerste drie gijzelaars die worden vrijgelaten eraan toe zijn, zegt CIDI-voorzitter Naomi Mestrum in het televisieprogramma WNL op Zondag. De drie vrouwen van 24, 28 en 31 jaar, van wie er volgens Mestrum zeker twee gewond zijn, worden volgens een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondag nog vrijgelaten. Om 10.15 uur Nederlandse tijd is de deal tussen Hamas en Israël ingegaan, wat betekent dat er de komende weken een staakt-het-vuren in de Gazastrook is en gedurende die periode 33 Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten uit Gaza.

WNL-presentator Rick Nieman benadrukt in WNL de "verschrikkelijke details" dat de gijzelaars bij thuiskomst niet alleen psychische steun krijgen, maar ook fysiek getest worden op onder meer zwangerschap en geslachtsziektes. Volgens Mestrum is de stemming in Israël "heel dubbel", omdat de "hoop en blijdschap" wordt gedeeld dat de gijzelaars naar huis komen, maar er is ook "heel veel vrees" over hoe ze eraan toe zijn.

"Tegelijkertijd heeft de afschuwelijke aanslag van 7 oktober een enorme klap gegeven aan de hele samenleving", aldus de voorzitter. Israël stelde zich na die aanslag twee doelen, namelijk het laten terugkeren van alle gegijzelden en het elimineren van Hamas. "Beide doelen zijn eigenlijk niet bereikt, in deze deal komen zeker in de eerste fase niet alle gegijzelden naar huis en Hamas zit er nog", aldus Mestrum. Dit geeft volgens haar "heel veel weerstand" in Israël en "kan niet het eindstation zijn".