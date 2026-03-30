ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hof honoreert tweede getuigenverhoor in zaak Ali B

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 10:30
AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof Amsterdam heeft besloten een tweede getuigenverhoor toe te staan in de strafzaak tegen Ali B. Naast de ex-partner en toenmalig manager van Ellen ten Damme wordt een productieleider van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan opgeroepen als getuige, meldt het hof in een persbericht.
Afgelopen weekend heeft advocaat Bart Swier verzocht een tweede getuige aan te willen brengen. De productieleider van het muziekprogramma zou van de manager hebben gehoord dat er 'iets ergs' was gebeurd tussen Ali B en Ellen ten Damme. Het hof heeft dit verzoek van de raadsman ingewilligd.
Ali B wordt beschuldigd van het verkrachten van Ellen ten Damme rond opnames van het tv-programma in 2014 in Marokko. In de zedenzaak wordt hij verder beschuldigd van een aanranding van zangeres Jill Helena in 2018 en het verkrachten en aanranden van een andere vrouw op een schrijverskamp in Heiloo.
De uitspraak in de zaak staat nog steeds gepland op 7 mei.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading