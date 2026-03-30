Oliedomme actie of te strenge scheids? Bizarre rode kaart voor PEC-verdediger

PEC Zwolle-verdediger Inske Weiman beleefde een wedstrijd om snel te vergeten tegen Ajax . Niet alleen door de 1-0 nederlaag, maar vooral door een gênante rode kaart die een heel klein beetje aan Messi tijdens de kwartfinale van het WK tegen Oranje doet denken.

Op Sportpark De Toekomst leek er lange tijd weinig aan de hand . Ajax kwam na twintig minuten op voorsprong via Xanne Kip en hield die marge vast. PEC Zwolle probeerde in de slotfase nog alles om langszij te komen, maar het echte gevaar bleef uit.

Volleybal

Diep in blessuretijd ontstond er kortsluiting in de bovenkamer van Weiman. Ze mocht een ingooi nemen en kreeg de bal ongelukkig teruggespeeld. In een reflex stak de rechtsback haar handen omhoog en sloeg de bal met een soort volleybalbeweging het veld weer in.

De verdediger leek zelf direct door te hebben dat het fout zat en nam snel weer haar positie in. Maar scheidsrechter Demir Guberinic twijfelde geen seconde. De man met het fluitje toonde een tweede gele kaart aan Weiman en stuurde haar resoluut van het veld.

Kolderiek

Met tien speelsters slaagde de ploeg er niet meer in om Ajax pijn te doen. De Amsterdammers veroverden door de nipte overwinning even de koppositie in de competitie. Lang konden de ze daar echter niet van genieten: later op de dag nam PSV de eerste plek weer over na een overtuigende 4-1 zege op NAC Breda.

