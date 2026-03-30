Russische tanker met olie aangekomen op Cuba

HAVANA (ANP/RTR) - De Russische tanker Anatoli Kolodkin is aangekomen op Cuba, meldt het Russische persbureau Interfax op basis van het ministerie van Transport. Het schip levert voor zover bekend de eerste lading olie aan de eilandstaat sinds de Amerikanen in januari een blokkade instelden.

De Kolodkin had zo'n 100.000 ton ruwe olie aan boord. Daarmee wordt de druk op de Cubaanse energievoorzieningen iets verlicht, maar de tekorten blijven groot. Het land verloor zijn belangrijkste olieleverancier toen de Verenigde Staten de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangennamen en de nieuwe machthebbers verboden om olie te leveren aan Cuba. President Donald Trump dreigde ook andere landen met importheffingen als ze brandstof aan Cuba zouden leveren.

Maar Trump zei in de nacht van zondag op maandag dat hij er "geen problemen" mee zou hebben als Rusland of andere landen olie zouden sturen, omdat het regime toch al ten dode opgeschreven zou zijn.