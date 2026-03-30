ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische tanker met olie aangekomen op Cuba

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 10:33
anp300326079 1
HAVANA (ANP/RTR) - De Russische tanker Anatoli Kolodkin is aangekomen op Cuba, meldt het Russische persbureau Interfax op basis van het ministerie van Transport. Het schip levert voor zover bekend de eerste lading olie aan de eilandstaat sinds de Amerikanen in januari een blokkade instelden.
De Kolodkin had zo'n 100.000 ton ruwe olie aan boord. Daarmee wordt de druk op de Cubaanse energievoorzieningen iets verlicht, maar de tekorten blijven groot. Het land verloor zijn belangrijkste olieleverancier toen de Verenigde Staten de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangennamen en de nieuwe machthebbers verboden om olie te leveren aan Cuba. President Donald Trump dreigde ook andere landen met importheffingen als ze brandstof aan Cuba zouden leveren.
Maar Trump zei in de nacht van zondag op maandag dat hij er "geen problemen" mee zou hebben als Rusland of andere landen olie zouden sturen, omdat het regime toch al ten dode opgeschreven zou zijn.
loading

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

shutterstock_1167416554

ANP-547301081

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

169221188_m

Loading