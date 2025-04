Hogere korting wegenbelasting voor elektrische rijder tot 2029

DEN HAAG (ANP) - Eigenaren van een elektrische auto krijgen de komende drie jaar extra korting op de wegenbelasting. Dat schrijft klimaatminister Sophie Hermans in een brief over het klimaatpakket.

Vanaf volgend jaar is de korting voor stekkerauto's 30 procent, waar die eerst was vastgesteld op 25 procent. In 2029 komt de wegenbelastingkorting voor deze voertuigen dan op de geplande 25 procent.

Elektrische rijders krijgen dit jaar nog 75 procent korting op de wegenbelasting.

Aantrekkelijker

Ook zakelijke stekkerauto's moeten aantrekkelijker worden voor werkgevers. Hierdoor moeten er op termijn ook meer tweedehands accu-auto's beschikbaar komen.

Het financieel aantrekkelijker maken van elektrische auto's is volgens de VVD-bewindsvrouw nodig om de lijn richting 55 procent minder broeikasuitstoot in 2030 te halen. "Het kabinet kiest voor maatregelen die logisch aansluiten bij wat er al in gang is gezet."