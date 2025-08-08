Studentencomplexen in Amsterdam gebruikt voor illegale prostitutie

Studentencomplexen zijn in trek als locatie voor illegale prostitutie , stellen Amsterdamse woningcorporaties. Dat gebeurt vooral in de zomermaanden, als veel internationale studenten naar huis zijn en zij hun kamer stiekem onderverhuren, schrijft Het Parool.

Bewoners van complex Science Park II in Amsterdam-Oost hebben eind juni een mail van Duwo ontvangen waarin wordt gemeld dat in een flat met 554 studentenwoningen op de Carolina MacGillavrylaan in Amsterdam-Oost sprake is geweest van illegale prostitutie in een onderverhuurde kamer.

Volgens Duwo worden studenten onder valse voorwendselen benaderd door uitbuiters met de vraag of ze hun kamer tijdelijk willen onderverhuren. Dat gebeurt vooral in de maanden juli en augustus, als internationale studenten terugkeren naar hun thuisland of gaan reizen. Die onderverhuur kan volgens Duwo vervolgens leiden tot illegale prostitutie en daarmee tot vrouwenhandel en uitbuiting.