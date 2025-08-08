ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Studentencomplexen in Amsterdam gebruikt voor illegale prostitutie

Samenleving
door Ans Vink
vrijdag, 08 augustus 2025 om 6:14
ANP-531964563
Studentencomplexen zijn in trek als locatie voor illegale prostitutie, stellen Amsterdamse woningcorporaties. Dat gebeurt vooral in de zomermaanden, als veel internationale studenten naar huis zijn en zij hun kamer stiekem onderverhuren, schrijft Het Parool.
Bewoners van complex Science Park II in Amsterdam-Oost hebben eind juni een mail van Duwo ontvangen waarin wordt gemeld dat in een flat met 554 studentenwoningen op de Carolina MacGillavrylaan in Amsterdam-Oost sprake is geweest van illegale prostitutie in een onderverhuurde kamer.
Volgens Duwo worden studenten onder valse voorwendselen benaderd door uitbuiters met de vraag of ze hun kamer tijdelijk willen onderverhuren. Dat gebeurt vooral in de maanden juli en augustus, als internationale studenten terugkeren naar hun thuisland of gaan reizen. Die onderverhuur kan volgens Duwo vervolgens leiden tot illegale prostitutie en daarmee tot vrouwenhandel en uitbuiting.

Lees ook

Laatste bedrijf in de slepende ondergang van Yab YumLaatste bedrijf in de slepende ondergang van Yab Yum
In deze landen is prostitutie legaalIn deze landen is prostitutie legaal
Hoe Donald Trumps fortuin ooit is ontstaan in de prostitutieHoe Donald Trumps fortuin ooit is ontstaan in de prostitutie
Escorts beschrijven hun eerste werkdagEscorts beschrijven hun eerste werkdag
Vorig artikel

Psychoanalyse werkt wél – als je durft te vertrouwen, rauw te zijn en te rouwen

Volgend artikel

35 graden: er komt een hittegolf

POPULAIR NIEUWS

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

100951499-14973685-Danella_Gallegos_said_she_feels_lucky_to_be_alive_after_her_orga-a-1_1754431000323

Amerikaanse (38) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

ANP-427995939

Half miljoen Nederlanders maken deze dure en gevaarlijke 'bandenfout'

ANP-530359725

Jumbo-eigenaar Van Eerd vond 448.000 euro contant geld in de ijskast normaal. De rechter niet: 2 jaar cel

ANP-520905328

James Cameron waarschuwt voor 'Terminator-style apocalypse' als AI wordt bewapend: 'Drie existentiële dreigingen komen samen'