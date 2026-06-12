Wall Street hoger door hoop vredesdeal, focus op beursgang SpaceX

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gingen vrijdag verder omhoog na de stevige koerswinsten een dag eerder. De hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten en een snelle heropening van de Straat van Hormuz bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. Verder ging de aandacht vooral uit naar de beursgang van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Van het aandeel SpaceX was nog geen openingskoers bekend. Openingsindicatoren wijzen echter op een flinke koerssprong ten opzichte van de introductieprijs van 135 dollar per aandeel. SpaceX haalde met de verkoop van meer dan 555 miljoen aandelen, tegen de vaste verkoopprijs van 135 dollar per stuk, 75 miljard dollar op, waarmee het de grootste beursgang ooit is.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 51.107 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 7404 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 25.788 punten.