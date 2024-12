Hongaarse premier overlegt met president Turkije over Oekraïne

ANKARA (ANP/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft in Ankara over de oorlog in Oekraïne gesproken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Orbán sprak volgens zijn buitenlandminister langdurig met Erdogan die goede betrekkingen heeft met Oekraïne en met Rusland. Over de inhoud van het gesprek is niets naar buiten gebracht.

Erdogan heeft eerder bemiddeld tussen Oekraïne en Rusland. Orbán vindt dat de oorlog door onderhandelingen moet worden beëindigd. Hij wil bijvoorbeeld niet dat Hongarije wapens aan Oekraïne levert en neemt zo in de Europese Unie een aparte positie in.

Orbán geldt als een bondgenoot van de tot Amerikaans president gekozen Donald Trump en Orbán onderhoudt goede betrekkingen met de Russische president Vladimir Poetin. Hij bezocht eerder beide leiders in wat de Hongaarse premier ziet als zijn vredesmissie. Hij ging eerder ook naar Kyiv en Beijing voor deze missie. Woensdag nog belde Orbán met Poetin over een eventueel bestand tijdens de kerstdagen.