Nieuwsmedia en commerciële radio tegen toename inkomsten STER

AMSTERDAM (ANP) - Brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia is tegen een eventuele verruiming van de inkomsten van Stichting Ether Reclame (STER), de organisatie die de radio- en televisiereclames regelt voor de NPO. Volgens de koepel van Nederlandse nieuwsbedrijven zullen extra inkomsten van de STER "de private journalistiek hard raken". Ook de Nederlandse commerciële radiozenders, waaronder Qmusic, Radio 538, Veronica en BNR, zijn tegen de eventuele verruiming van de mogelijkheden van de STER.

"Natuurlijk begrijpen we en delen we de wens om onderwijsbezuinigingen te verzachten", stelt Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia. "Maar het is opnieuw een slecht signaal dat partijen op de koop toe nemen dat de onafhankelijke journalistiek geraakt wordt in de zoektocht naar geld. Advertentie-inkomsten zijn voor nieuwsuitgevers cruciaal om hun redacties te financieren."

De directeur stelt dat nieuwsuitgevers er door de verruiming van de STER "een machtige concurrent op de Nederlandse markt" bij krijgen. "Er is online veel overlap, dus de extra inkomsten van STER gaan ten koste van andere Nederlandse spelers. Dat is schadelijk voor de Nederlandse journalistiek. Dat kan toch niet de bedoeling zijn."

'Fel tegenstander'

De Nederlandse commerciële radiozenders zijn "fel tegenstander" van de eventuele verruiming, stelt Robert Bernink van de Vereniging voor Commerciële Radiostations, waarin de zenders verenigd zijn. "Het kan toch niet zo zijn dat wij de rekening betalen om de onderwijsbegroting sluitend te krijgen. We zijn geheel afhankelijk van reclame-inkomsten waarbij inkomsten uit digitale kanalen steeds belangrijker worden. Bovendien hebben de commerciële radiozenders vorig jaar gezamenlijk 157 miljoen euro betaald in een FM-veiling, de markt wordt nu mogelijk flink verstoord. Dat is oneerlijke concurrentie."

Woensdag werd bekend dat de STER meer ruimte moet krijgen om online en on demand reclames te gaan verkopen, omdat de NPO door de nieuwe onderwijsbegroting van het kabinet 50 miljoen euro zelf moet genereren.