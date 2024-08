Hoogste Duitse rechter handhaaft veroordeling nazi-secretaresse

LEIPZIG (ANP/DPA) - De hoogste rechter in Duitsland heeft de veroordeling van een 99-jarige vrouw voor haar werk in een concentratiekamp van de nazi's gehandhaafd. Irmgard Furchner werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als secretaresse in kamp Stutthof, in het noorden van bezet Polen. Ze is veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 10.505 mensen en vijf pogingen tot moord.

Furchner werd in 2022 veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke jeugddetentie voor haar misdaden. Ze was toen ze voor de SS werkte 18 jaar oud. Met haar werkzaamheden heeft ze volgens de Duitse rechters een rol gehad in het functioneren van het kamp, waar in totaal ruim 110.000 mensen werden gedetineerd en ruim 60.000 mensen stierven door de systematische slechte behandeling of de gaskamers.

Vlak voor haar proces in september 2021 begon, vluchtte Furchner met een taxi uit het bejaardenhuis bij Hamburg waar ze woonde. Na een paar uur werd ze opgepakt. Haar advocaten vonden dat niet vastgesteld kon worden dat Furchner wist wat in het kamp gebeurde. Ze zou als typist "neutrale handelingen" verricht hebben. Daar ging het hof niet in mee. Vrijwel alle correspondentie uit het kamp kwam op haar bureau terecht. Ze heeft tijdens haar proces gezegd spijt te hebben van haar werk in het kamp.

Verwacht wordt dat de zaak van Furchner mogelijk de laatste strafzaak zou kunnen zijn voor de massamoorden die de nazi's gepleegd hebben.