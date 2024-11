Hoorzitting: Europese Commissie geeft sms-contact met Pfizer toe

LUXEMBURG (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft inderdaad sms-contact gehad met Pfizer-directeur Albert Bourla over een miljardendeal voor coronavaccins. Dat gaf de Europese Commissie vrijdag toe tijdens een hoorzitting bij het Europees Hof van Justitie. Tot nu toe heeft de Commissie zich nooit openlijk uitgelaten over het bestaan van de sms'jes.

Volgens de vertegenwoordiger van de Commissie bestaan de sms'jes wel, maar is het niet duidelijk of ze zijn opgenomen in de officiële archieven van de Europese Commissie. De vertegenwoordiger kon ook niet zeggen of de sms'jes nog op de telefoon van Von der Leyen te vinden zijn.

De Europese Unie sloot in 2021 een deal met Pfizer voor meer dan een miljard coronavaccins. The New York Times onthulde dat Von der Leyen regelmatig sms-verkeer had met Bourla. Op die manier zou ook deze deal tot stand zijn gekomen.