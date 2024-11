Van Weel blij met eerste aanhouding, waarschuwt andere verdachten

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel is er "heel blij" mee dat inmiddels een verdachte van de gewelddadigheden vorige week in Amsterdam zichzelf heeft gemeld bij de politie. Het gaat om een van de vijf mensen die in het programma Opsporing Verzocht geblurd op beelden zijn vertoond. "Ik denk dat het beter is voor de personen die geblurd zijn getoond, dat ze niet in volle glorie op de nationale televisie zijn te bewonderen. Deze vier hebben nog een paar uur de tijd en anders gaan ze waarschijnlijk vanavond ongeblurd getoond worden", waarschuwde Van Weel voor de ministerraad vrijdag.

De vijf verdachten die als eersten onherkenbaar zijn getoond, worden ervan verdacht het zwaarste geweld te hebben gepleegd rond de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Na de wedstrijd werden op verschillende plekken in de stad Israëlische voetbalfans gericht aangevallen door groepjes mensen, die er daarna snel weer vandoor gingen. Het geweld leidde tot grote verontwaardiging bij de Joodse gemeenschap, in Amsterdam, de politiek en tot ver over de grenzen.

Volgens Van Weel zitten er nu drie mensen vast in verband met de gewelddadigheden van die nacht van donderdag op vrijdag. Daarnaast zijn "een kleine dertig mensen in beeld bij het Openbaar Ministerie, dus langzaam zal ook met hen dat proces van identificatie in gang worden gezet". Deze mensen zijn als individu geïdentificeerd bij de geweldsacties en "het doel is om ze allemaal op te sporen", aldus de minister.

Israël heeft druk uitgeoefend op Nederland om de daders hard aan te pakken, maar Van Weel gaat daar niet op in. "Het is niet aan Israël om ons rechtssysteem te beïnvloeden. Wij hebben zelf de motivatie om deze mensen op te sporen en we zitten daar bovenop." Het OM en de politie hebben er volgens hem een groot team op zitten. "De eerste resultaten laten zich al zien en ik denk dat dat door zal gaan."