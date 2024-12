Houthi's vallen Israël aan, Israël meldt onderschepping raket

SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische Houthi's claimen een raketaanval op de luchthaven in Tel Aviv. De Israëlische krijgsmacht (IDF) bevestigt dat de Houthi's een aanval uitvoerden, maar stelt dat zij de raket uit de lucht kon halen voordat deze Israëlisch grondgebied bereikte.

De Houthi's verklaren dat ze ook drones hebben ingezet tegen Tel Aviv en een schip in de Arabische Zee. Ze stellen dat de Israëlische "agressie" leidt tot een grotere vastberadenheid van het Jemenitische volk om het Palestijnse volk te blijven steunen. De Houthi's zijn bondgenoten van Hamas. Beide groepen worden gesteund door Iran.

Israël bombardeerde donderdag meerdere doelen die gelinkt zijn aan de Houthi's. Ook de luchthaven in Sanaa werd getroffen. Volgens lokale media vielen er zes doden. Een bemanningslid van een VN-vlucht raakte ernstig gewond. Deze VN-vlucht was bedoeld voor het vertrek van onder anderen Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij was ook op het vliegveld, maar bleef ongedeerd.