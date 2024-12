NASA-sonde die dichter dan ooit bij de zon vloog is veilig

LAUREL (ANP/RTR) - De sonde Parker Solar Probe van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is "veilig" nadat ze dinsdag dichter bij de zon had gevlogen dan welk ander ruimtevaartuig dan ook. Dat laat NASA weten.

Parker Solar Probe kwam op 24 december tot op 6,1 miljoen kilometer van het oppervlak van de zon. Maar wetenschappers moesten enkele dagen wachten op een teken van leven van de sonde.

In de nacht van donderdag op vrijdag hoorden wetenschappers van de Johns Hopkins-universiteit in Laurel in Maryland een signaal dat erop wijst dat de sonde de vlucht heeft doorstaan. Het ruimtetuig heeft temperaturen moeten weerstaan van 982 graden Celsius.

Met de missie willen wetenschappers meer te weten komen over de buitenste laag van de zon en over zonnewind. Dat zijn elektrisch geladen deeltjes die door hun hoge temperatuur met een grote snelheid de ruimte in worden geslingerd.