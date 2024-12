Dallas is NBA-vedette Doncic zeker maand kwijt

DALLAS (ANP/RTR) - De blessure die Dallas Mavericks-speler Luka Doncic op kerstavond opliep, blijkt serieus. De club uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verwacht de Sloveense sterspeler een maand te moeten missen, zo liet de ploeg uit Texas weten.

Doncic liep de blessure op in het duel met Minnesota Timberwolves zonder dat een tegenstander hem raakte. De Sloveen moest in het tweede kwart naar de kant en verliet na de verloren partij (99-105) op krukken de hal. ESPN meldt dat het gaat om een verrekking van de linkerkuit, die over vier weken opnieuw wordt onderzocht. Mocht hij een maand niet kunnen spelen, dan mist Doncic achttien duels.

Doncic ontbrak dit seizoen al acht duels door blessures. Zijn gemiddelde staat momenteel op 28,1 punten, 8,3 rebounds en 7,8 assists per wedstrijd. De Mavericks staan vierde in de Western Conference, met negentien zeges en elf nederlagen.